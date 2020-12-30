Son Dakika
3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 1
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 30.12.2020, 15:44
5
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Barış Çardaklı xx, Murat Güçlü xx
Karaman Belediyespor: Onur xx, Ahmet Ayhan xx, Ali Sinan xxx, Burak xx, Yunus xx, Hasan xx (Serdar dk. 72 x), İsmet xx, Coşkun xx, Ahmet Gökbayrak xx (Burhan dk. 57 x), Hamit xx (Ahmet Şen dk. 81 ?), Emre xx,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xx, Berat xxx, Baha xx (Halil İbrahim dk. 87 ?), Erdem xx (Emre dk. 62 x), Onuray xx, Metin xx (Atakan dk. 62 x), Yusuf xx, Fukan xx, Hüseyin xx (Mahmuthan dk. 46 x), Fahrettin xx, Nebi xx
Goller: Ali Sinan (dk. 12 pen.) (Karaman Belediyespor), Berat (dk. 85) (Darıca Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Ahmet Gökbayrak, Ali Sinan, Burak, Hasan (Karaman Belediyespor)
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü