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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - İskenderunspor: 1
Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında İskenderunspor’a 1-0 yenildi.
Spor 17.03.2021, 16:34
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Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında İskenderunspor’a 1-0 yenildi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Eray Tanık xx
Karaman Belediyespor: Hüseyin Kul x, Ahmet Ayhan x, Onur x, Muzaffer x (Mehmet Gaffar dk. 68 x), Ali Sinan x (Serdar dk. 82 ?) Yunus x, Hasan x, Coşkun x, Ahmet Gökbayrak x (Muhammed dk. 85 ?), Hamit x (İsmet dk. 82 ?), Sefa x (Sidar dk. 85 ?),
İskenderunspor: Ramazan x, Kadir xx, Mutlu xx, Emre Hasan xx, Nureddin xx (Mert dk. 88 ?), Yüksel x, Abdurrahman xx, Fadıl xx, Burak xx (Feyzullah dk. 74 xxx, Adem Bekir dk. 90 ?), Recep xx (Muhammed Emin dk. 90 ?), Mustafa xx (Ömer dk. 46 x)
Gol: Feyzullah (dk. 80) (İskenderunspor)Sarı kartlar: Coşkun (Karaman Belediyespor), Recep (İskenderunspor)