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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Ağrı 1970: 0

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 08.04.2021, 17:24
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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Ağrı 1970: 0

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Abdülhamit Söyler xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx

Karaman Belediyespor: Mert Can Salık xx, Ahmet Ayhan xx, Onur Kaya xx, Ali Sinan x (Serdar dk. 57 x), Sidar x (İsmet dk. 57 x), Yunus xx (Abdullah dk. 67 x), Hasan Çavdar xx (Muhammed dk. 83 ?), Coşkun xx, Ahmet Gökbayrak xx (Hüseyin dk. 83 ?), Hamit xx, Sefa xx,

Ağrı 1970: Mustafa xx, Mehmet Şirin xx (Emrah dk. 46 x), Can xx, Ahmet Altınay xx, Önder xx (Muhammed Şükrü dk. 78 x), Nuh xx, Mert xx (Ercan dk. 78 x), Muhammed Furkan x (Cuma Ali dk. 67x), Hamdi xx, Seyit xx, Cengizhan xx (Berk dk. 90 ?),

Sarı kartlar: Sidar, Coşkun, Sefa, (Karaman Belediyespor)
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