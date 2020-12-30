3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Çarşambaspor: 1
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, evinde Çarşambaspor’la 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, evinde Çarşambaspor’la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Metin Ateş xx, Orhan Timurtaş xx, Recep İlker Kor xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Semih xx, Emir Serdar Ümit Deniz xx, Efşan xx, Kadir xx, Nurettin xx (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Mustafa Diler xx, Emre Fırtına xxx, Bekir Karadeniz xx (Mustafa Acar dk. 77 x), Kaan Gültekin xx (Volkan Serim dk. 69 x), Semih Üstün xx (Arif Birşen dk. 90 ?)
Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan x (Muhammed dk. 64 x), Metehan x (Selahattin dk. 76 x), Serhan xxx, Kemal Sabri xx (Metin Karahan dk. 90 ?), Veysel xx, Kadir xx, Abdülkadir xx, Murat Kürüm x (Tugay dk. 64 x), Erhan xx, Muhammed Mustafa Doğan xx
Goller: Nurettin Çakır (dk. 45) (Isparta 32 Spor), Serhan (dk. 90) (Çarşambaspor)Sarı kartlar: Emre Fırtına (Isparta 32 Spor), Oğuzhan, Kemal Sabri, Erhan (Çarşambaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12