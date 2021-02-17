3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Şile Yıldızspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 20. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor’la golsüz berabere kaldı. Isparta 32 Spor aldığı bu beraberlikle puanını 38’e çıkartarak ikincilik için fırsat tepti. Şile Yıldızspor ise 28 puanla sekizinci sırada kaldı. Maç sonunda ise her iki takım arasında kavga çıktı. Yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların karıştığı kavgayı emniyet güçlükle önledi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Güngör xx, Ulaş Çelik x, Gökhan Salduz x

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Kaan Dorak xx, Efşan Geçgin xxx, Semih Üstün xx (Bekir Karadeniz dk. 77 x), Serdar Ümit Deniz xx, Arif Birşen xx, Nurettin Çakır xx, Muhammed Çoban xx, Kerem Pala xx (Bilal Çebi dk. 85 ?), Emre Fırtına xx, Emir Kaan Gültekin xxx

Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir xxx, Mustafa Acar x, Fikret Sevilgen x, Adem Aydın x, Raşit Sevindir x (Ahmet Hasan İmer dk. 90+1 ?), Cebrail Serçek x, Reha Kurt xx (Ali Sabuncu dk. 88 ?), Emre Karadağ x, Ali Emre Erhal, Mert Sarı x, Mehmet Avcı x (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 67 x)

Sarı kartlar: Arif Birşen (Ispartaspor), Fikret Sevilgen, Adem Aydın, Mustafa Acar (Şile Yıldızspor)