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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Yalovaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 32. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde Yalovaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Spor 21.04.2021, 17:11
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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Yalovaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 32. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde Yalovaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Tolga Sancak xx, Bülent Korkmaz xx, Zafer Gayretli xx

Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, Arif Boynuuzun x (Fatih dk. 46 x), Burak Altıngök xxx, Muhammed Sak x (Hüseyin dk. 46 x), Kaan Güdü xx, Umutcan Topalcı xx (Ömer Faruk dk. 65 x), Ferhat Canlı xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık x (Semih dk. 46 x), Burak Kavlak xx (Berkay Emre dk. 90 ?)

Yalovaspor: Kaan Parıltan xx, Yunus Emre Aydemir xx, Ferit Erişçi xx, Mehmet Murat Gülbaba xx, Ferhat Yaşar xx, Burak Turan xx ,Batuhan Eren xx, Hasan Akdemir xx, Sinan Uzun xx (Ahmet dk. 80 ?), İbrahim Anıl Tekeli xx, Yusuf Akdemir xxx (Fazlı dk. 74 x)

Goller: Burak Altıngök (dk. 57), Yusuf (dk. 17) (Yalovaspor)

Kırmızı kart: Kaan (dk. 78) (Yalovaspor)

Sarı kartlar: Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan), Sinan (Yalovaspor)
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