Son Dakika
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Cizrespor: 0
Misli.com 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, evinde Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.
Spor 31.12.2020, 15:05
5
Misli.com 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, evinde Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Burak Özer xx
Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ xx, Burak Özbakır xx, Batın Özdemir x (Hüseyin dk. 46 x), Mehmet Eksik xx, Emirhan Çakır x (Barış dk. 46 x), Burak Altıngök xx, Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Burak Kavlak dk. 76)
Cizrespor: Murat Günal xx, Hüseyin Rüzgar xx, Özgür Kedikli xx, Doğan Seçkin Şavkın xx (Enver dk. 90), Hakan Doğan xx (Berk dk. 90), Ekrem Sütçü xx, Emre İşçiler xx, Ahmet Demir xx, Celal Aras xx, Serhat Bütün x (Yusuf dk. 70 x), Samed Kartal x (Süleyman dk. 62 x)Sarı Kartlar: Ferhat, Emirhan, Mehmet (Elazığ Karakoçan), Ahmet, Celal, Özgür, Enver (Cizrespor)
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü