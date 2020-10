3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Kızılcabölükspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Aykut Küçük xx, Serdar Osman xx

Diyerbekirspor: Salih Şenbaş xx, Reşo Akın xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Ferhat Çoban xx, Mustafa Emre Can xx, Okan Dernek xxx (Enes Keskin dk. 89 ?) İbrahim Has xx (Maksut Birben dk. 66 xx), Emir Can Sayar xx, Mustafa Pınar xx (Onur Okan dk. 65 xx), Murathan Buruş xx (Alpay Cin dk. 76 x), Mehmet Fuat Gölbaşı xxx

Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler xx, Hüseyin Solaklı xx (Abdullah Çınar dk. 85 ?), Erdem Korkmaz Güner xx, Semih Mustafa Usta xx (Can Bayırkan dk. 73 x), Atalay Gürel xx (Murathan Sütçü Dk. 73 x), Yunus Emre Karakaya xx, Ümit Hatipoğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Hayrettin Cengiz dk. 89 ?), Mustafa Altun xx, Kıvanç Salihoğlu xx, Berkan Avşarlı xx (Abdullah Altıntaş dk. 85 ?)

Goller: Okan Dernek (dk. 26), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 36) (Diyarbekirspor), Berkan Avşarlı (dk. 30) (Kızılcabölükspor)

Kırmızı kart: Mustafa Emre Can (dk. 90+3) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Okan Dernek (Diyarbekirspor), Mustafa Altun, Ümit Hatipoğlu (Kızılcabölükspor)