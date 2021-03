3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor’u sahasında 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Eren Gökmen xx, Mikail Can xx, Selçuk Gökgöz xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Baran Işık xx, Emir Can Sayar xx, İbrahim Has xx (Enes Keskin dk. 79 ?), Ferhat Çoban xxx, Ercan Pülgir x (Maksut Birben dk. 52 x) Hakkı İsmet Şimşek xx, Mehmet Atik xx (Mustafa Pınar dk. 70 x), Murathan Buruş xx, Mustafa Emre Can xxx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Gökhan Güneş xx, Yiğit Köse xx, Gökhan Açıkgöz xx, Emrah Günaydın xx, Ahmet Mümin Papaker xx (Onur Hafızoğlu dk. 65 x), Muhammed Burak Çelik xx, Sebahattin Muslu x (Mehmet Fatih Bayat dk. 63 x), Tevfik Doğukan Pala xx (Ahmet Karaman dk. 64 x), Doğukan Bulut xx (Dk. 87 Mertcan Yener ?), İsmail Bulut xx (Dk.83 Burak Topdumam ?)

Gol: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 2) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Ferhat Çoban, Emir Can Sayar, Maksut Birben (Diyarbekirspor)