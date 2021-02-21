3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Mardin Fosfat Spor: 0
Misli.com 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği, sahasında Mardin Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği, sahasında Mardin Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Alkan Parsak xx, Tolga Özcan xx, Kadir Günal xx
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, İbrahim Çağrı Oğuz x (Selman Sevinç dk. 46 xx), Baha Kısacık x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), Nebi Tiryakioğlu xx, Erdem Dikbasan x(Furkan Akın dk. 83 ?), Onuray Kösex (Ahmet Özer dk. 69 x), Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, Emre Alan x (Faik Kartal Duran dk. 69 x), Fahrettin Bıyıklı x
Mardin Fosfat Spor: Sercan Yılmaz xx, Doğancan Kılıç xx, Beytullah Çamurlu xx, Rıdvan Sönmez xx, Yasin Reis x, Ali Kemal Özkan x (Nimet Kayaalp dk. 85 ?), Serkan Özen xx, Vedat Altaş x (Fahri Genç dk. 56 x), Oğuzhan Malcı x (Turgut Zengin dk. 72 x), Özgür Kazar xx, Melih Kılıç xxSarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı (Darıca Gençlerbirliği), Yasin Reis (Mardin Fosfat Spor)