3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2
0 mağlup oldu.
0 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derince Doğal Çim
Hakemler: Yakup Bakır xx, Aykut Yılmaz xx, Coşkun Yalçın xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx, Rıdvan Aykan xx, Bertuğ Başdemir xx, Melih İnan xx (Sefa Durmuş dk. 46 xx), Koray Baykara xx, Mehmet Bağlı xx (Ramazan Özkabak dk. 76 x), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 86 ?), Mesut Can Tunalı x, Sinan Morgil xxx (Kubilay Serbest dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Kızılcabölükspor: İlyas Türengül xx, Kadir Kurt xx, Mustafa Altun xxx (Can Bayırkan dk. 78 x), Ozan Şamiloğlu xx, Hayrettin Cengiz xx, Ümit Hatipoğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı x (Şefik Can Erel dk. 58 xxx), Alpay Eroğlu xx (Ertuğrul Yıldırım dk .78 ?, Alperen Kahraman dk. 83 ?), Atalay Gürel xx, Hamit Bayraktar xxx, Abdullah Altıntaş xx
Goller: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can Erel (dk. 90) (Kızılcabölükspor)
Kırmızı kart: Mesut Can Tunalı (dk. 30) (Belediye Derincespor)Sarı kartlar: Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor) Kadir Kurt, Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman (Kızılcabölükspor)