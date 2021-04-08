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3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 1

0 mağlup oldu.

Spor 08.04.2021, 17:18
1
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 1

0 mağlup oldu.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim

Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Aydın Karsavuran xx, Sinan Günaydın xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç x, Sercan Uslu x, Bertuğ Başdemir x (Rıdvan Aykan dk. 46 x), Koray Baykara xx (Melih İnan dk. 84 ?), Ramazan Özkabak x (Mehmet Bağlı dk. 46 x), Efe Karaoğlu x, Muhammed Enes Yılmaz xx, Sinan Morgil xxx, Mehmet Tosun xxx, Sefa Durmuş x (Tayfur Emre Yılmaz dk. 69 x), Tayfun Kırca xx

Teknik Direktör: Fatih Uygun

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Yusuf Karagöz xx, Alperen Kuyubaşı xxx, Anıl Yıldırım xx, Oğuzhan Kandemir xxx, Ahmet Baykal xx, Harun Özcan xx, Mazlum Demir xx, Hasan Gündoğdu xx (Koray Kurt dk. 85 ?), Ferdi Konak xxx, Cihad Ateş xxx (Uğur Adem Gezer dk. 77), Enes Çeliksu xx (Uğur Erk dk. 90+3 ?)

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Gol: Ferdi Konak (dk. 79) (Edirnespor)

Sarı kartlar: Sinan Morgil (Belediye Derincespor), Harun Özcan, Ferdi Konak, Yusuf Karagöz (Edirnespor)
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hafif yağmur