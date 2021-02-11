3. Lig 1. Grup: Belediye Derincespor: 1 - Bucaspor: 1
1 berabere kaldı
1 berabere kaldı
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Şenol Bektaş xx, Hakan Yoldaş xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xx, Rıdvan Aykan xx, Melih İnan xx, Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx (Sefa Durmuş dk. 72 xx), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfur Emre Yılmaz dk.65 xx), Sinan Morgil xx, Mehmet Tosun xxx (Bertuğ Başdemir dk.86 x), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Mesut Can Tunalı, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Bucaspor 1928: Şener Özcan xx, Ufuk Er xx, Berke Bıyık xxx (Saruhan Fındıkçı dk. 77 xx), Oğuz Aydın xxx (Engin Berk Nebioğlu dk. 77 xx), Cuma Menize xxx (Hasan Çelik dk. 83 xx), Tunç Murat Behram xxx, Yusuf Can Abay xx (Özcan Sertgöz dk. 86 x), Gökhan Köseoğlu xx, Enes Alıç xxx, Alper Kadir Duruk xx, Ahmet Aktaş xx
Yedekler: Kıvanç Küçükkarış, Burak Can Kunt, Emre Erdem
Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu
Goller: Koray Baykara (dk. 41) (Belediye Derincespor), Enes Alıç (dk. 43) (Bucaspor)Sarı Kartlar: Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Bertuğ Başdemir (Belediye Derincespor)