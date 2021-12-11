3 bin yıllık vadide ATV ve motosiklet heyecanı yaşandı

Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde başladı. Yarışlar öncesi ATV ve motosikletler çok sayıda tarihi evin bulunduğu köy içerisinde magazin turu yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası öğlen saatlerinde başladı. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi’nde start aldı. Yarışların sıralama turları öncesi ATV’ler, Afyonkarahisar Valiliği’nin gerçekleştirdiği sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında çok sayıda evin restore edilerek eskisi gibi tarihi görümüne kavuşturulduğu tarihi sokaklarda gezdi. Magazin turu adı verilen etkinlikte ATV ve motosikletler tarihi sokakların arasında geçerek yarışın yapılacağı piste gitti.

“Spor turizmi açısında Ayazini için tarihi bir gün”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 30 yıllık sporculuk hayatı boyunca ilk defa 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi bir mekanda yarışların yapıldığını ifade etti. Akülke, “Frig Vadisi’nde ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. İnanılmaz bir organizasyon, sporcuların geri dönüşleri çok güzel. Toplamda 80 kilometrelik bir etap gerçekleştirilecek ve sporcular 4 tur dönecek. Toplada 100’e yakın sporcu var. Spor turizmi açısında Ayazini için tarihi bir gün. Umarım ilerleyen günlerde başla federasyonlarda buraya gelir ve spor ile tanıtım yapılmış olur. Türkiye -Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası burada yapılacak ve Avrupa’ya gidecek sporcular buradan belli olacak” dedi.

Etkinliğe katılan sporcular ise heyecanlı olduklarını ev tarihi bir mekanda yarışacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.