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29 yaşına giren Cüneyt Köz: “Çok gururluyum”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, doğum gününü kutlayan takım arkadaşları ve Bursaspor’la ilgili mesaj yayımladı.

Spor 13.10.2021, 11:56
29 yaşına giren Cüneyt Köz: “Çok gururluyum”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, doğum gününü kutlayan takım arkadaşları ve Bursaspor’la ilgili mesaj yayımladı.

29 yaşına giren Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, anlamılı bir mesaj yayımladı. “Doğum günümü kutlayan, arayan herkese teşekkür ederim” diyen Cüneyt Köz, takım arkadaşlarını ve Bursaspor’u da unutmadı. Cüneyt Köz: “Böyle bir takımın bir parçası olmaktan çok gururluyum. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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