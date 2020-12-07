282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

SPOR KULÜPLERİ VE SPORCU İSTATİSTİKLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde spor kulüpleri ve lisanslı sporcularla ilgili verilerin açılanması istemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

18 BİN 560 KULÜP VAR

Gürer’in önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’deki tescilli spor kulübü sayısının 18 bin 560 olduğunu bildirdi. Bakan Kasapoğlu, lisanslı sporcu sayısını ise 8 milyon 329 bin 340 olarak açıkladı.

FUTBOL HARİCİ BRANŞLARDA 3 BİN 320 YABANCI SPORCU

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu hariç diğer spor federasyonlarından lisans alan ve müsabakaya çıkabilecek durumda olan yabancı uyruklu sporcu sayısısın ise 3 bin 320 olduğunu belirterek, bu sporcuların 92 farklı ülkeye mensup olduklarını ifade etti.

3 BİN 808 PROFESYONEL FUTBOLCU

Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli futbol kulübü sayısının 5 bin 751 olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Futbol kulüplerinden lisans alan amatör futbolcu sayısı (amatör futbol müsabakalarının pandemi nedeniyle oynanmaması nedeniyle 31.05.2020 tarihi itibariyle sayı bildirilmektedir) 282.605, profesyonel futbolcu sayısı İse 28.09.2020 tarihi itibariyle 3.808'dir” açıklamasında bulundu.

AMATÖR SPOR SAHİPSİZ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 aydır karşılaşmalara çıkamayan amatör sporcular ciddi mağduriyet yaşamaktadır. 282.605 futbolcu sahalardan uzak kalmıştır. Amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörler işsiz kalmış, binlerce antrenör de geçim zorluğu yaşamaktadır. İktidar amatör spor dünyasına karşı duyarsız kalmaktadır. Üst ligler oynanırken amatör sporlar görmezden gelinmektedir.10 aydır bekletilen ve destek verilmeyen amatör sporlar için de acilen bir düzenleme ve destek sağlanmalıdır” diye konuştu.