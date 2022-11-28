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28 Kasım 2022 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
300 milyar Dolar'la tarihin en pahalı Dünya Kupası, adeta yeniden inşa edilen Katar'da düzenlenirken heyecan grup maçlarıyla son sürat devam ediyor. Rekabet gün geçtikçe arttı, ortaya birbirinden sürpriz sonuçlar çıkmaya başladı. Karşılaşmaları naklen izlemek isteyen futbolseverler, günün programını araştırıyor, "Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Dünya Kupası'nda hangi gruplarda maçlar oynanacak? 2022 Dünya Kupası günün maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Spor 28.11.2022, 09:25
Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım 2022 Dünya Kupası günün maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Kamerun-Sırbistan maçıyla başlayan seans, Portekiz-Uruguay düellosuyla sona erecek.
13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1
16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1
19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1
22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1
2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:
Brezilya / 3 puan
İsviçre / 3 puan
Kamerun / 0 puan
Sırbistan / 0 puan
2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:
Portekiz / 3 puan
Güney Kore / 1 puan
Uruguay / 1 puan
Gana / 0 puan