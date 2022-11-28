28 Kasım 2022 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım 2022 Dünya Kupası günün maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Kamerun-Sırbistan maçıyla başlayan seans, Portekiz-Uruguay düellosuyla sona erecek.

13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1

16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1

19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1

22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:

Brezilya / 3 puan

İsviçre / 3 puan

Kamerun / 0 puan

Sırbistan / 0 puan

2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:

Portekiz / 3 puan

Güney Kore / 1 puan

Uruguay / 1 puan

Gana / 0 puan