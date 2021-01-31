263 madenci anısına yaptırılan formaların klibi beğeni gördü

Zonguldak’ta 29 yıl önce maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci anısına forma bastırıldı. Madencilerin isimlerin yer aldığı formalar için hazırlanan klip ise büyük ilgi gördü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992 yılında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 263 maden işçisi hayatını kaybetti. Aradan geçen 29 yıl boyunca her yıl anma törenleri düzenlendi. Misli.com 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor da hayatını kaybeden maden işçileri anısına 263 maden işçisinin isminin yer aldığı forma yaptırdı. Bastırılan formalar için bir de klip çekildi. Yönetmenliğini Ümit Kaya’nın yaptığı belgesel formatındaki klibin kurgusunu ise Emrah Keçeci gerçekleştirdi.

Klipte ise bir işçinin faciadan önce evinden çıkarak madene gittiği, çocuklarının ise evin önünde futbol oynadığı görülüyor. Manevi anlamda önem gösterilen formaların yanı sıra klip de kısa sürede çok kez paylaşıldı. Klibin şehit madenci formalarının tanıtımı amacıyla tüm şehit madencilere ithafen hazırlandığı belirtildi. "Bir forma da sen al, İşçi Milli Takımına Sahip Çık" ifadelerine yer verildi.