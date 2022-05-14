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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli” dedi.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Spor 14.05.2022, 20:16
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.