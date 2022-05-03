24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım kata kategorisinde milli takım altın madalya kazandı.

Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can’dan oluşan milli takım finalde rakiplerini yenerek altın madalyanın madalyanın sahibi oldu.