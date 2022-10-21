23 Elazığ FK, alt sıralardan kurtulmak istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup’un 8. haftası’nda 23 Elazığ FK, Darıca Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda haftaiçi S. Vanspor FK’yı yenerek bir üst tura yükselen 23 Elazığ FK, 8. hafta maçında konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği’ni yenerek lig serüveninde kötü gidişata dur demek istiyor. Sezon boyunca ligde umduğunu bulamayan ve teknik sorumlu Ender Çınar’la yollarını ayıran bordo-beyazlılar, haftasonu konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği’ni mağlup ederek üst sıralara yaklaşma hedefinde. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan maça Doğukent Stadyumu ev sahipliği yapacak. 23 Elazığ FK bu maç öncesi 4 puanla 16. basamakta yer alırken, Darıca Gençlerbirliği 3 puanla son sırada bulunuyor.

Öte yandan 23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Manisa FK ile eşleşti.