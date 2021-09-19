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226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne koşarak çıktılar

Bu yıl 7. gerçekleştirilen 7. Frig Ultra Maratonu kapsamında "Afyon Kale" yarışı yapıldı. Yarışmacılar tarihi konakların arasından geçerek 226 metre yükseklikteki kaleye 550 merdiven basamağını koşarak çıktı.

Spor 19.09.2021, 11:53
226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne koşarak çıktılar

Bu yıl 7. gerçekleştirilen 7. Frig Ultra Maratonu kapsamında "Afyon Kale" yarışı yapıldı. Yarışmacılar tarihi konakların arasından geçerek 226 metre yükseklikteki kaleye 550 merdiven basamağını koşarak çıktı.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu kapsamında "Afyon Kale" yarışı gerçekleştirildi. Dün başlayan etkinliğe 7 ülkeden 32 şehirden toplamda 800 yarışmacı katıldı. Afyonkarahisar Valiliği önünden başlayan yarışta koşucular tarihi konakları ile ünlü kalenin çevresindeki koşarak kalenin eteklerine ulaştı. Koşucular için asıl zorlu kısım ise buradan sonra başladı. Yarışmacılar 226 metre yüksekliği ile efsanelere dahi konu olan tarihi Karahisar Kalesi’ne 550 merdiven basamağını koşarak çıkmaya devam etti. Devam eden yarışmanın öğlen saatlerinde bitmesi beklenirken, yarışmacılar parkurun çok zorlu olduğunu ifade ettiler.

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