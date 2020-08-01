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22 takımlı Süper Lig için gözler TFF’ye çevrildi
TFF, BAZI KULÜPLERİN YAPMIŞ OLDUĞU 'SÜPER LİG 22 TAKIM OLSUN' ÖNERİSİNİ GELECEK HAFTA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRECEK.
Spor 01.08.2020, 17:40
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TFF, bazı kulüplerin yapmış olduğu ’Süper Lig 22 takım olsun’ önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig’de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig’in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin ’22 takımlı lig’ başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak. Yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşeceği öğrenildi.
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