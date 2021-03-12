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21 yaşındaki teknik direktör: Helgi Snaer Agnarsson
İzlanda 4. Lig ekiplerinden Einherji teknik direktörlük görevinin başına 21 yaşındaki Helgi Snaer Agnarsson'u getirdi.
Spor 12.03.2021, 13:13 12.03.2021, 13:23
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İzlanda 4. Lig ekiplerinden Einherji teknik direktör tercihinde farklı bir yol izledi.
Einherji, 2. Lig takımı Fjölnir'den kiralık olarak aldığı Helgi Snaer Agnarsson'u teknik adamlık görevi için uygun gördü.
Orta sahada görev yapan Helgi Snaer Agnarsson 21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör oldu.