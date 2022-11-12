2024 Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya’da yapılacak

2024 Avrupa Kros Şampiyonası 10 Aralık 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenecek.

Polonya’nın Varşova şehrinde gerçekleşen Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısında önemli bir karar alındı. Toplantıda, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası’nın 10 Aralık 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenmesine karar verildi. İspanya’dan Madrid, Galler’den Cardiff, Ukrayna’dan Odessa’nın da aday olduğu etkinliğe, oy birliğiyle Antalya’nın ev sahipliği yapması kararı alındı.