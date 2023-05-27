2023 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı.

Bu yıl mart ayında başlayan 6 ayak A, 4 ayak B kategorisi üzerinden değerlendirilen golf turu, sezon boyu oynanan oyunlarla heyecanlı çekişmelere sahne oldu. Antalya, İstanbul, Muğla illerinde oynanan A ve B kategorilerinde toplamda 15 kulüpten 35 sporcu mücadele etti. Oynanan turnuvalar sonunda bir "Genel Klasman" tablosu oluşturuldu. Erkekler ve kadınlar A kategorisi 6 ayak sonunda, erkekler ve genç kızlar B kategorisi 4 ayak sonunda, sporcuların oyun performanslarına göre sıralama oluştu. TGF Türkiye Golf Turu’nun Genel Klasman tablosuna göre A kategorisi erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan birinci, Olympos Golf Kulübü’nden Kadirhan Yener ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli üçüncü, A kategorisi kadınlarda Gloria Golk Kulübü’nden Sude Bay birinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Süalp ikinci, National BGK’dan Ayşe Demir üçüncü oldu.

B kategorisi erkeklerde Ankara Golf Kulübü’nden Semih Engez birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Efe Sargın ikinci, Moda Golf Kulübü’nden Kerem Karşı üçüncü, B kategorisi kadınlarda Ataşehir Golf Kulübü’nden Merve Üçerler birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Su Çiğdem ikinci, Carya Golf Kulübü’nden Fatma Kuş 2023 TGF Türkiye Golf Turu’nu üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasman tablosunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular için final raundu sonunda ödül töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan takdim etti.