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2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı

Spor 16.07.2021, 21:14
2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
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UEFA, 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

 UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimleri de İstanbul'da yapılacak.

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