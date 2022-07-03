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2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.
Spor 03.07.2022, 19:48
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.