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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.

Spor 03.07.2022, 19:48
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti.

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