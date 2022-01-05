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2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 30 - Belçika: 25

Türkiye A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup’taki 3. maçında Belçika’yı 30-25 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Spor 05.01.2022, 22:33
2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 30 - Belçika: 25

Türkiye A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup’taki 3. maçında Belçika’yı 30-25 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup’taki 3. maçında Belçika ile karşılaştı. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada maça baskılı başlayan ay-yıldızlı ekip, üst üste bulduğu gollerle farkı açmayı başardı. Karşılaşmanın 13. dakikasında skoru 7-3’e kadar getiren ay-yıldızlı ekip, ilk yarının ikinci devresinde ise oyundaki üstünlüğünü kaybetti. Farkı giderek eriten Belçika takımı, karşılaşmanın 24. dakikasında 12-11 yapmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı ise 17-24 Türkiye A Milli Hentbol Takımının üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın 36. dakikasına gelindiğinde Belçika karşısında 20-15 önde geçirdi. İkinci yarının başından itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Milli Takım, 21. dakikada skoru 27-20’ye kadar çıkardı. Milliler, karşılaşmadan 30-25 galip ayrılarak önemli bir başarı elde etti.

Müsabaka boyunca alkışlarıyla milli takımı destekleyen Kastamonulu sporseverler, maça yoğun ilgi gösterdi. Yaptıkları tezahüratlarıyla ay-yıldız ekibin motive olmasında önemli bir katkı sunan Kastamonulu taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı.

“Kastamonu bir hentbol şehri, böylede olmaya devam edecek”

Çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Bugün çok önemli bir maç oynadık. Kastamonu’da oynadığımız ilk milli maçımızdı. Kastamonu seyircisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Sahada mücadele eden çocuklarımızın terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum inşallah bu grubu, diğer üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak birinci bitirmek istiyoruz” dedi.

Müthiş bir organizasyonun olduğunu söyleyen Kılıç, “Salon son derece doluydu. Bir bu kadar daha kapasite olsa orası da dolacaktı. Ben her zaman söylüyorum Kastamonu bir hentbol şehri. Böylede olmaya devam edecek. İyi ki varlar, bu galibiyeti onların enerjisine armağan ediyoruz. Mutlaka bundan sonrada Kastamonu’da bu tür organizasyonlar olacak. Zaten sporcular otomatikmen bu ortamı isteyecekler. Herkes seyirci ile oynamak istiyor. Spor, hentbol seyirci ile güzel. Biz, kazandıkça ve başarılı oldukça çok daha güzel organizasyonlar olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Şu anda maçların pandemi ortamında yapıldığına işaret eden Kılıç, “Belçika’ya eksizsiz bir şekilde gitmeyi istiyoruz. Belçika’dan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Ben, sporcularımıza ve teknik ekibimize sonuna kadar inanıyorum. Yetenekli ve çok istekli bir takımımız var, galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Aldığımız galibiyetin yüzde 50’si bizim ise yüzde 50’si de seyircinindir”

Aldıkları galibiyetin önemli bir kısmının da seyircinin olduğunu belirten Türkiye A Milli Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay ise, “Öncelikle Kastamonu halkına bizlere vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada mükemmel bir ortam vardı. Oyundan düştüğümüz onlarda mükemmel bir destek göstererek bizleri oyuna ortak ettiler. Maçın genelinde 40 dakika gibi güzel bir oyun sergiledik. Bu zaman zarfında ufak tefek hatalarımız vardı. İlk yarının ortalarında aldığımız 5 tane iki dakika cezası savunmamızın dengesini bozdu, hücumdaki biraz balansımızın bozulmasına neden oldu. Ama ilk yarının son 5 dakikasında tekrar toparlanarak ilk yarıyı galibiyetle bitirdik. İkinci yarıda da dengeli bir oyun vardı. Maçta iken değişik hücum şekilleri denemeye çalıştık. Onda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. 6 maçın ilk periyodunu galibiyetle kapattık. İnşallah Belçika’yı deplasmanda da yenerek yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belçika’da kendilerini çok zor bir maç beklediğini söyleyen Halay, “Orada da aynı buna benzer bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Yani Kastamonu’nun bize sağladığı atmosferi Belçika’da sağlayacağını düşünüyorum. Bu maçlarda uzun zamandır böyle atmosferlerde maç oynamadığımız için biraz açıkçası heyecan ve tedirginlik vardı. Ama bunu atlattığımızı düşünüyorum. İnşallah Belçika’dan da güzel bir galibiyetle döneceğiz.” dedi.

“Mükemmel bir seyircimiz vardı” diyen Halay, şöyle konuştu: “Gerçekten hentbol namına bizlere destek adına çok güzel performans gösterdiler seyirci olarak. Bizlerde maçta düştüğümüz zamanlarda çok büyük destekleri oldu. Bu galibiyetin gerçekten yüzde 50’si bizim ise yüzde 50’si de seyircinindir”

“Takımımızın performansını tam olarak yeterli bulmadım”

Takımın performansını tam olarak yeterli bulmadığını ifade eden A Milli Hentbol Takımının başarılı oyuncularından Alperen Pektaş da, “İnanılmaz bir taraftar vardı. Bizlerde maça çıktığımızda aynı duyguları hissettik. Tüylerimiz diken diken oldu. Uzun zamandır böyle bir atmosferde de maç yapmıyorduk pandemiden dolayı. Maçlarımızı taraftarsız oynuyorduk. Ben holde iken maçın hakemiyle de diyalogum oldu. Hakemde içerisi inanılmaz dedi, maç nasıl bitecek bilmiyorum dedi. Bende sakin olun burası Türkiye dedim. Sıkıntı olmayacak diye hakem ile bir diyalogumuz geçti. Taraftarımız inanılmazdı. Hentbolun bu şekilde bir taraftar kitlesi ile tüm Türkiye’ye yapılmasını istiyoruz. İnanılmaz bir seyircimiz vardı. Teşekkür ediyoruz Kastamonu’ya” diye konuştu.

Pektaş, şunları kaydetti: “Açıkçası takımımızın performansını tam olarak yeterli bulmadım. Çok çalışmıştık, her şeyi analiz ettik, her oyuncuyu ne yaptığını inceledik. Belçika takımı eksik gelmiş buraya. Bazı oyuncuları yoktu. Tabi birazda şanssızlık oldu, birkaç top onlarda kaldı. O da bizlerin moralini bozdu. Farkı 6-7-8 yapıyoruz, iki basit hata yapıyoruz tekrar fark 5’e iniyor. Bu bizim için bir handikap oldu. Ama 5 farkla bitmesi bizim için avantaj oldu, Yunanistan’a bizler 4 fark ile yenilmiştik, belki orada bu farkın bizler için bir artısı olacağına inanıyorum”

Ayrıca karşılaşma sonunda Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden olan çekme helva, her iki takım oyuncuları ile teknik ekibine hediye edildi.

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