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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Azerbaycan: 0 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda deplasmanda Azerbaycan’ı 25-11, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Spor 06.08.2022, 23:30
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Azerbaycan: 0 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda deplasmanda Azerbaycan’ı 25-11, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: A.Y.S.Spor Salonu (Bakü)

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)

Türkiye: Bedirhan, Arda, Mirza, Doğukan, Metin, Yasin, Volkan (L) (Berkay (L), Burak)

Setler: 11-25, 20-25, 16-20

Süre: 68 dakika (23 22 23)

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