Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, 4-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Sahası’nda yapıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda, 2022 TGF Federasyon Kupası şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu.

TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlenen turnuvada Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji Sk., Karya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Marmara Golf Kulübü’nden toplam 76 golfçü sahaya çıktı.

Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossda Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 148 (+4) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü sporcularından Taner Yamaç toplamda 150 (+6) gross skorla ikinci, Berk Çelik toplamda 152 (+8) gross skorla üçüncü, kadınlar grossda İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Ilgın Zeynep Denizci toplamda 148 (+4) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir toplamda 153 (+9) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya toplamda 154 (+10) gross skorla üçüncü oldu.

İbrahim Tarık Aslan ve Ilgın Zeynep Denizci toplamda 148’er (+4) gross skorla berabere kalınca, aralarında bir play off maçı yapıldı. 18. Çukurda oynanan play-off sonunda Ilgın Zeynep Denizci rakibi İbrahim Tarık Aslan’ı geri de bırakarak, 2022 TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdırdı.

Erkekler A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Arjin Yalçınkaya toplamda 145 net skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Berkay Ayyıldız toplamda 146 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Cavit Yıldız toplamda 147 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Ilgın Zeynep Denizci toplamda 140 net skorla birinci, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya toplamda 146 net skorla ikinci, National BGK’dan Ayşe Demir toplamda 149 net skorla üçüncü oldu.

Erkekler B kategorisinde ise İstanbul Golf Kulübü’nden Tuna Şahin toplamda 76 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü sporcularından Selim Alp toplamda 73 stableford skorla ikinci, Inguk Ryu toplamda 73 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Alya Mahmuti toplamda 71 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Eylük Başak Koç toplamda 68 stableford skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Duru Yıldırım toplamda 68 stableford skorla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Oynanan final raundunun sonunda dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi.

Kazananlara kupalarını TGF Başkan Vekili Mehmet Dora, TGF Başkan Vekili Mehmet Ziylan, TGF Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Erdoğan ile Abdullah Hazar ve TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç takdim etti.

TGF Başkan Vekili Mehmet Dora yaptığı konuşmada, “1998 yılından bu yana yapılan ve Türkiye Golf Federasyonu’nun en prestijli organizasyonlarından biri olan TGF Federasyon Kupası’nın bu yıl 24.’sini düzenledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun başvuru alan bu müsabakaya olan ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızla güzelleşen bu tablo hepimizi çok mutlu etti. 19 kulüpten toplamda 76 sporcunun sahaya çıktığı bu organizasyonda; Öncelikle kupanın üzerine adını yazdıran Ilgın Zeynep Denizci’yi ve dereceye giren oyuncuları tebrik ederim. Ayrıca, iki gün burada sahaya çıkıp mücadele eden oyunculara, organizasyonda emeği geçen Türkiye Golf Federasyonu ekibine, sahanın kondisyonunu üst seviyede tutan Greenkeeper ekibine ve restoran ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

"Ülkemi yurt dışında bu heyecanımla temsil etmeyi çok istiyorum"

2022 TGF Federasyon Kupası Şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci ise “Turnuvada oynayan herkesi tebrik ederim. 2 gün boyunca herkes güzel yarıştı bence. Federasyon başkanımız Yıldırım Demirören’e, TGF Yönetim Kurulu Üyelerine, Milli takım antrenörümüz Erol Şimşek’e, beni yetiştiren antrenörüm Adnan Salmanlı’ya ve destek olan aileme teşekkür ederim. Ülkemi yurt dışında, bu heyecanımla temsil etmeyi çok istiyorum” İfadelerinde bulundu.