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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B’de 1:36.52’lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.’si oldu.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B’de 1:36.52’lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.’si oldu.
Spor 07.02.2022, 16:11
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’ndan milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateninde Final B’de 1:36.52’lik derecesiyle 2. sırayı alarak olimpiyat 7.’si oldu.