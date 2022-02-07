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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.
TCDD: “Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir”
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateninde yarı finale yükseldi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateninde yarı finale yükseldi.
Spor 07.02.2022, 15:14
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateninde yarı finale yükseldi.