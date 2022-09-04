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2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

Spor 04.09.2022, 21:00
2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 5 11
2. Fenerbahçe 5 10
3. Başakşehir 4 10
4. Beşiktaş 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Trabzonspor 5 10
7. Adana Demirspor 4 9
8. Galatasaray 4 7
9. Antalyaspor 4 6
10. Kayserispor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Alanyaspor 5 5
13. Karagümrük 4 4
14. Sivasspor 5 3
15. İstanbulspor 4 3
16. Kasımpaşa 4 3
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Keçiörengücü 4 7
3. Boluspor 4 7
4. Pendikspor 4 7
5. Eyüpspor 4 7
6. Bandırmaspor 2 6
7. Sakaryaspor 4 6
8. Rizespor 3 5
9. Samsunspor 3 5
10. Gençlerbirliği 4 5
11. Göztepe 4 5
12. Tuzlaspor 4 4
13. Adanaspor 3 3
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 4 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. Chelsea 6 10
6. Liverpool 6 9
7. Brentford 6 9
8. M. United 5 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Real Betis 4 9
4. Osasuna 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Villarreal 3 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Valencia 3 3
15. Espanyol 4 2
16. Elche 3 1
17. Sevilla 4 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
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