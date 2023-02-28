2022 FIFA ‘The Best’ ödülleri sahiplerini buldu

Futbolda 2022 yılının en başarılı isimleri, Paris’te düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Gecede ‘En iyi erkek futbolcu’ Arjantinli Lionel Messi seçildi.

FIFA’nın 12 Ocak’ta açıkladığı aday listesi ve geçtiğimiz günlerde oylamanın sona erdiği 2022 FIFA En İyiler (The Best) için Paris’te ödül töreni düzenlendi. Geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

Programda ilk olarak FIFA başkanı Infantino konuşurken, daha sonra 29 Aralık 2022’de hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele anısına hayatını anlatan kısa film izletildi. Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario, Pele’nin eşi Marcia Cibele Aoki’ye saygı ödülünü takdim etti.

Gecede ‘En iyi gol’ ödülü olan Puskas ödülü ilk kez Ampute futbol takımı oyuncusuna verildi.

Ödül alan isimler şöyle:

En İyi Kadın Kaleci: Mary Earps (Manchester United)

En İyi Erkek Kaleci: Emiliano Martnez (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Gol (Puskas ödülü): Marcin Oleksy

En İyi Kadın Teknik Direktör: Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En İyi Erkek Teknik Direktör: Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Taraftar: Arjantin Milli Takımı taraftarları

En İyi Kadın Futbolcu: Alexia Putellas (FC Barcelona)

En İyi Erkek Futbolcu: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

En İyi Kadın 11: Endler, Bronze, Leon, Williamson, Renard, Oberdorf, Walsh, Putellas, Mead, Kerr, Morgan

En İyi Erkek 11: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Benzema, Haaland, Mbappe