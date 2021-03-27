2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Norveç: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti. Milliler bu maçla birlikte grupta 2’de 2 yaptı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan Martin Odegaard’ın ortasında ceza sahası içinde Alexander Sörloth’un kafa vuruşunda meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan Ozan Tufan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

61. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya çıktı.

78. dakikada King’in pasıyla topla buluşan Martin Odegaard’ın ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

80. dakikada orta sahada sol taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Thorstvedt’in Caner Erkin’e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Thorstvedt’ direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: La Rosaleda

Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Teodoro Sobrino xx, Raul Cabanero xx

Norveç: Jarstein x (Andre Hansen dk. 46 x), Ryerson x (Svensson dk. 68 ?), Ajer x, Gregersen x, Meling x, Midtsjö x (Thorstvedt dk. 68 ?), Elyounoussi x (King dk. 68 ?), Martin Odegaard x, Berg x, Erling Haaland x (Thorsby dk. 83 ?), Alexander Sörloth x

Yedekler: Andre Hansen, Grytebust, Strandberg, Gabrielsen, Hauge, Martin Linnes, Fossum, Daehli, ,

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Mert Müldür xxx, Çağlar Söyüncü xxx, Kaan Ayhan xxx, Umut Meraş xxx, Okay Yokuşlu xxx, Ozan Tufan xxx (Ozan Kabak dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu xxx (Taylan Antalyalı dk. 69 xx), Yusuf Yazıcı xxx (Caner Erkin dk. 69 xx), Kenan Karaman xxx (Enes Ünal dk. 72 x), Burak Yılmaz xxx (Halil Akbunar dk. 86 ?)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ozan Tufan (dk. 4, 59), Çağlar Söyüncü (dk. 28) (Türkiye)

Kırmızı kart: Thorstvedt (dk. 80) (Norveç)

Sarı kartlar: Stian Gregersen, Alexander Sörloth (Norveç), Mert Müldür (Türkiye)