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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 0 (Maç devam ediyor)
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Norveç ile karşılaşıyor. Mücadelede 20. dakika millilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 08.10.2021, 22:08
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Norveç ile karşılaşıyor. Mücadelede 20. dakika millilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.