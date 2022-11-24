2022 Dünya Kupası: Uruguay: 0 - Güney Kore: 0

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda yer alan Uruguay ile Güney Kore ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.

2022 Dünya Kupası H Grubu’nda Uruguay ile Güney Kore, Education City Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez Uruguay Milli Takımı’nın yedek kulübesinde yer aldı.

İlk yarı 45 dakikada iki takım da girdiği pozisyonları gol çeviremezken, Uruguay 43. dakikada Diego Godin ile gol yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun kafa vuruşu direğe takıldı. Uruguay, 89. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Valverde’nin şutu direğe çarparak auta çıktı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Uruguay gruptaki 2. maçında 28 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.00’de Portekiz ile karşılaşacakken, Güney Kore ise saat 16.00’da Gana ile mücadele edecek.