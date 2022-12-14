2022 Dünya Kupası'nda Fransa ve Fas final için sahaya çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, mucize başarısını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Tarihte ilk kez yarı final kalan ilk Afrika takımı olan Atlas'ın Aslanları, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 22.00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Kazanan takım 18 Aralık Pazar günü Arjantin ile finalde karşılaşacak.

2018 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Fransa, Rusya'daki mücadelede Hırvatistan'ı 4-2 yenerek 20 sene sonra kupayı müzesine götürmüştü. Üst üste ikinci kez final oynama şansı elde eden Horozlar, Fas'ı yenerek bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Son 16 turunda İspanya'yı eledikten sonra çeyrek finalde Portekiz ile eşleşen Fas ise, sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuvanın en büyük sürprizini imza attı.

Yarı finale kalan ilk Afrika takımı olan Walid Regragui'nun öğrencileri aynı başarıyı Fransa karşısında sürdürmek için sahaya çıkacak.

Kadrosunda Hakimi, Ziyech, Bono, Saiss, Amrabat gibi üst düzey oyuncuları bulunduran Fas, Avrupa'nın birçok liginde oyuncu bulunduran bir ülke olarak dikkat çekiyor.

FRANSA - FAS İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss (Aguerd), Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyr