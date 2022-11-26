2022 Dünya Kupası: Arjantin: 2 - Meksika: 0

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda C Grubu’nun ikinci maçında Arjantin, Meksika’yı 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası C Grubu’nun ikinci maçında Arjantin ile Meksika, Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Arjantin hızlı başladı. 64. dakikada sağ kanattan ceza yayına doğru Di Maria’nın pasında topla buluşan Lionel Messi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 87. dakikada köşe atışından gelen topla buluşan Enzo Fernandez sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına girip meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Grubun son maçında Arjantin ile Polonya, Meksika ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek.