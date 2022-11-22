2022 Dünya Kupası: ABD: 1 - Galler: 1
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda yer alan ABD ile Galler ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1’lik sonuçla tamamlandı.
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda yer alan ABD ile Galler ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1’lik sonuçla tamamlandı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Weah’ın sağ taraftan ortasına Rodon’un ters kafa vuruşu kaleci Hennessey’den döndü. Atağı devam ettiren Robinson, sol taraftan ceza sahası içi son çizgiye inerek yaptığı ortaya Sargent’in kafa vuruşunda top yakın direğe çarparak dışarı gitti.
35. dakikada rakip sahada hızla ilerleyen Pulisic, ceza sahası içine koşu yapan Weah’a pasını aktardı. Weah da bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
65. dakikada kullanılan duran top sonrası ceza sahası içinde ABD savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Davies’in kafa vuruşunda kaleci Turner topu kornere çeldi.
66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Moore’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
81. dakikada Ramsey’in pasında ceza sahası içinde Gareth Bale, Zimmerman’ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Gareth Bale, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Stat: Ahmed Bin Ali
Hakemler: Abdulrahman Al Jassim xx, Taleb Al Marri xx, Saoud Al Maqaleh xx
ABD: Turner xx, Sergino Dest xx (DeAndre Yedlin dk. 74 xx), Tim Ream xx, Zimmerman xx, Robinson xx, McKennie xx (Brenden Aaronson dk. 66 xx), Tyler Adams xx, Yunus Musah xx (Kellyn Acosta dk. 74), Pulisic xx, Joshua Sargent xx (Haji Wright dk. 74 xx), Weah xxx (Jordan Morris dk. 88 ?)
Yedekler: Ethan Horvath, Sean Johnson, Shaquell Moore, Cameron Carter-Vickers, Joseph Scally, Luca De La Torre, Aaron Long, Cristian Roldan, Giovanni Reyna, Jesus Ferreira
Teknik Direktör: Gregg Berhalter
Galler: Hennessey xx, Mepham xx, Joe Rodon xx, Ben Davies xx, Connor Roberts xx, Ethan Ampadu xx (Joseff Morrell dk. 90+5 ?), Aaron Ramsey xx, Neco Williams xx (Brennan Johnson dk. 79 xx), Harry Wilson xx (Sorba Thomas dk. 90+3 ?), Daniel James xx (Kieffer Moore dk. 46 xx), Gareth Bale xxx
Yedekler: Danny Ward, Adam Davies, Chris Gunter, Tom Lockyer, Benjamin Cabango, Joe Allen, Jonny Williams, Dylan Levitt, Rubin Colwill, Matthew Smith, Thomas Harris
Teknik Direktör: Robert Page
Goller: Weah (dk. 36) (ABD), Bale (dk. 82 pen.) (Galler)
Sarı kartlar: Dest, McKennie, Tim Ream, Acosta (ABD), Gareth Bale, Mepham (Galler)