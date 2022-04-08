Son Dakika
2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0
U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki ilk maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Spor 08.04.2022, 20:49
U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki ilk maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.
U19 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’taki ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Estonya ile karşılaşacak.
Salon: Pallati i Rinise
Hakemler: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
Türkiye: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)
Macaristan: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.Radnai, Stankovics)
Setler: 25-17, 27-25, 25-21
Süre: 89 dakika (25,29,35)