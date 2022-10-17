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Son Dakika

2022 Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema kazandı.

2022 Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema kazandı.

Spor 17.10.2022, 22:56
2022 Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema kazandı.

2022 Ballon d’Or ödülünü Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema kazandı.

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