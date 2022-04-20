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2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 30 - Sırbistan: 36

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde sahasında Sırbistan’a 36-30 yenildi.

Spor 20.04.2022, 22:07 20.04.2022, 22:57
2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 30 - Sırbistan: 36

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde sahasında Sırbistan’a 36-30 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’taki 5. maçında Sırbistan ile Kastamonu’da karşılaştı. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan EHF Euro 2022 Eleme Grubu 5. maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı salondan mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 16-17 önde kapatan konuk ekip Sırbistan olurken, ikinci yarıda oyunda üstünlüğü ele geçiren ve farka giden Sırbistan maçı da 30-36 kazanmayı başardı.

A Milliler, bu mağlubiyet ile EHF Euro 2022 Avrupa Şampiyonasına katılma şansını kaybetti.

“Yeneceğimize inanmıştık ama olmadı”

A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu, “Sırbistan maçına çok iyi hazırlanmıştık. Gerçekten sahaya yenmek için çıkmıştık yeneceğimize de inanmıştık. Ama olmadı elimizden bu kadarı geldi. Gerçekten üzgünüm. Ama önümüzdeki maçlardan çok daha iyi maçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Bütün arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Eskiye nazaran biraz daha disiplinli bir oyun sergiliyoruz. Bu da benim için gelecek yıllarda umut oluyor. Önümüzdeki yıllarda genç arkadaşlarımızın takıma daha da adapte olmasıyla genç arkadaşlarımızın oynadıkları karşılaşmalarda tecrübe edinmeleriyle daha iyi maçlar çıkaracağıma inanıyorum. Benim hala umudum var” dedi.

Sevilay ve Yeliz, A Milli Hentbol Takımı’na veda etti

A Milli Hentbol Takımı’nın başarılı oyuncularından Yeliz Özel ve Kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal, ay-yıldızlı takıma veda ettiklerini açıkladı.

Milli oyuncu Yeliz Özel, “Sırbistan’a karşı kaybettik ama bence kaybedilen bir şey yok, aksine kazanılan çok şey var. Çünkü bu yeni bir ekip, alttan gelen sporcular var. İçlerinde tecrübeliler var ama Sırbistan takımı Dünya ve Avrupa Şampiyonasına her zaman giden bir takım. Yenebilir miydik yenebilirdik ama birazda tecrübe lazımdı. Ben gerçekten Milli Takımımızla bugün gurur duydum. Kızlarla gurur duydum. Bence çok iyi mücadele ettik ama bazı kritik noktalarda üstünlük sağlayamadık. Umarım daha iyi olacak, arkadaşlarımın ellerine sağlık. Tamamen geleceğe yönelik bir takım kuruldu” diye konuştu.

15 yaşımdan beri milli takım forması giydiğini söyleyen Özel, “27 yıl olmuş, 25 yıl boyunca da bu takımın kaptanlığını yaptım. Hem çok üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Çünkü alttan gelen genç arkadaşlarımıza da fırsatlar tanımamız lazım. Onlarda layıkıyla bugün burada bunu gösterdiler. Üzüntülüyüm hentbol yaşım kısaldı. Burada milli takımı artık bıraktım. Tabii ki her zaman hentbolun kıyısında köşesinde olacağım. Çünkü benim yaşam tarzım hentbol. Bu yolda devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal ise şöyle konuştu: “1997 yılında A Milli Takım ile oynamaya başladım. İlk defa ay-yıldızlı formayı giydim. Bugün itibarıyla 25 yıldır ay-yıldızlı formayı ilk günkü heyecanla büyük bir onur ve gururla taşıdım. Artık veda zamanı. Duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. Ama alt taraftan gümbür gümbür yeni bir jenerasyon geliyor. İyi bir takım kuruluyor. Biz ablalarımızdan devir aldık. İnanıyorum gençlerimiz çok daha yukarıya bu bayrağı taşıyacaktır. Hentbol ülkemizde çok daha iyi yerlere gelecek. Benim için çok zor oldu ama artık bırakmak gerekiyordu. Bayrağı devretme zamanı diye düşünüyorum.”

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