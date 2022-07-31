2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda kupa İngiltere’nin

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali’nde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçta Almanya’yı uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere ile Almanya, Londra’daki Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 62. dakikada İngiltere Ella Toone’nin golü ile 1-0 öne geçti. Almanya, 79. dakikada Lina Magull’un golü ile skoru eşitledi. 90 dakika 1-1’lik skorla sona erince uzatma bölümlerine geçildi. 110. dakikada Chloe Kelly’nin golü ile İngiltere yeniden öne geçti ve mücadele 2-1 sona erdi. Bu sonuçla İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda ilk şampiyonluğuna ulaştı.