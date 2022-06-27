2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da düzenleniyor

IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bodrum Belediyespor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Bodrum’da yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları, 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası adıyla düzenleniyor. Dünyanın 62 ülkesinden 282 sporcu ile tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşılan şampiyona için 240 optimist teknesi taşındı.

Tarihi boyunca bir kez 1976 yılında Kocaeli Yarımca’da, bir kez de 2008’de İzmir’de gerçekleşen Optimist Dünya Şampiyonası bu yıl üçüncü kez Türkiye’de, 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası adıyla Bodrum’da yapılıyor. Dünya çapında 62 ülkeden 282 sporcunun katılım sağladığı şampiyona, tarihindeki en yüksek katılımcı ülke sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza atıyor. Çetin bir rekabetin beklendiği yarışlarda, dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil eden 15 yaş ve altı en iyi yelkenciler yeteneklerini test edecek.

6 gün boyunca yarışacak sporcular hem bireysel yarışlarda hem de ülke olarak katılacakları takım yarışlarında bitiş çizgisine ilk varan olmak için mücadele edecek. Lojistik firma tarafından Çin’den 180, Polonya’dan ise 60 adet optimist tekne Bodrum’a zamanında ulaştırıldı.

Şampiyonanın en renkli kareleri ise takım yarışlarında ortaya çıkacak. Bodrumlular 2-3 Temmuz’da gerçekleşecek yarışları kurulan seyir teraslarında doyasıya izlemenin keyfini yaşayacak.

“Profesyonellere alt yapı hazırlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Yelken sporunun bir deniz ülkesi olarak hak ettiği yere gelmesinin yanı sıra bu sevgiyi hem çocuklara hem de gençlere yaymak için spor kulübünden tesislere, kamplara, yarışlara kadar birçok koldan elimizden geleni yapıyoruz. Yelken takımımız yarışlarda önemli başarılara imza atarken yetişkinlerin yanı sıra çocukların ve gençlerin de bu sporu öğrenmesi ve sevmesi için açtığımız Çeşme Yelken Kulübü ile geleceğin profesyonellerine alt yapı hazırlıyoruz. Şampiyona için Türkiye Yelken Federasyonu tarafından satın alınan 240 optimist teknesinin Çin’den Türkiye’ye taşıması operasyonunu Arkas Lojistik üstlendi. Şampiyonanın taşıma ve lojistik çözüm ortağı olarak yelken sporuna destek olmak üzere bir adım daha attık” şeklinde konuştu.

"Ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da şu cümlelere yer verdi:

“Türkiye köklü bir yelken geleneğine sahip ülkedir. Uluslararası Optimist Sınıf Birliği nezdinde gerçekleştirilen yoğun lobi çalışmaları sonucu birlik üyesi ülkelerin oyları ile ülkemize kazandırılan şampiyonanın dünyanın birçok ülkesini bir araya getiren büyük bir organizasyona dönüşmesinden son derece mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto Teşkilatımızın, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, Muğla Valiliğimizin, Bodrum Belediyesi’nin, Bodrum Belediyespor Yelken Şubesi’nin, Çağdaş Holding’in ve diğer sponsor firmalarımızın verdikleri büyük destekler ile gerçekleşecek şampiyona Türkiye’de yelken sporunun geleceği açısından ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan şampiyonanın düzenlenebilmesi amacı ile Bodrum Belediyesi mevcut yelken tesislerine önemli bir yatırımda bulundu, bu tesis gelecekte Muğlalı bir çok yelkencinin yetişmesine ev sahipliği yapacaktır. Destek veren bütün kurumlara Türk yelkenciliği adına gönülden teşekkür ediyorum.”