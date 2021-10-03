2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün ev sahipliğinde ile düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi.

Karabük Üniversitesi’nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkiinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın ikinci gününde sürücüler zorlu parkurları geçmek için kıyasıya mücadele etti. 4x4 arazi araçları ile sürücülerin tozu dumana kattığı yarışta 3 aracın takla attığı anlar kameralara ve araç kamerasına yansıdı.

Müsabakaların ikinci gününde Türkiye’nin çeşitli illerinden 27 araç ve 54 sporcu, 24 kilometreden oluşan 4 etabı tamamladı.

Yarışmada, genel klasmanda Kenan Özsoy - Harun Deynek birinci, Ertan Nacaroğlu - Taner Yanpar ikinci, Mustafa Saray - Samet Zurnacı ikilisi ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupalarını Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Akın, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından verdi.