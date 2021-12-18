Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 - Minas Tenis Clube: 1
Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası üçüncü gününde prosecco Doc Imoco, Minas Tenis clube 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Imoco adını yarın oynanacak final karşılaşmasına yazdırdı.
Spor 18.12.2021, 17:07
Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası üçüncü gününde prosecco Doc Imoco, Minas Tenis clube 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Imoco adını yarın oynanacak final karşılaşmasına yazdırdı.
Salon: Ankara
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Taghrid Khattab (Mısır)
Prosecco Doc Imoco: Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney, Robin De Kruijf, Joanna Wolosz (Lara, Monica, Giorgia, Giulia)
Minas Tenis Clube: Moreir Zalewski, Julia Gambatto, Danielle Cuttino, Neriman Özsoy, Gattaz De Oliveira, Macris Silva (Priscila Oliviera, Nicol, Kisy, Priscila Ramos)
Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19
Süre: 26’, 27’, 19’, 23’ (95 dakika)