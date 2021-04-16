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2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu: Türkiye: 23 - Rusya: 35
2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Türkiye Kadınlar Hentbol A Milli Takımı ile Rusya Milli Takımı Aksaray’da karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonunda saat 17.30’da başlayan karşılaşma 23-35 Rusya’nın galibiyetiyle sona erdi.
Spor 16.04.2021, 21:21
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2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Türkiye Kadınlar Hentbol A Milli Takımı ile Rusya Milli Takımı Aksaray’da karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonunda saat 17.30’da başlayan karşılaşma 23-35 Rusya’nın galibiyetiyle sona erdi.
Müsabakanın ilk yarısı Rusya’nın 12-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip Rusya Kadın Hentbol Milli Takımı müsabakayı 23-35 kazandı.
Salon: Aksaray Spor Salonu
Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich
Türkiye: Elif Sıla 5, Eda Nur 4, Neslihan 3, Sibel 3, Nurceren 3, Beyza 2, Merve 2, Bilgenur 1,
Rusya: Darya 7, Luliia 5, Anna 4, Polina 3, Ekaterina Ilina 3, Dariia 3, Antonina 2, Olga Shcherbak 3, Olga Fomina 2, Vladlena 1, Elizaveta 1, Ekaterina Zelenkova 1İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla, Bilgenur, Ümmügülsüm, Neslihan (Türkiye), Darya, Ksenia, Antonina (Rusya)