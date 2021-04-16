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2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu: Türkiye: 23 - Rusya: 35

2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Türkiye Kadınlar Hentbol A Milli Takımı ile Rusya Milli Takımı Aksaray’da karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonunda saat 17.30’da başlayan karşılaşma 23-35 Rusya’nın galibiyetiyle sona erdi.

Spor 16.04.2021, 21:21
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2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu: Türkiye: 23 - Rusya: 35

2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Türkiye Kadınlar Hentbol A Milli Takımı ile Rusya Milli Takımı Aksaray’da karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonunda saat 17.30’da başlayan karşılaşma 23-35 Rusya’nın galibiyetiyle sona erdi.

Müsabakanın ilk yarısı Rusya’nın 12-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip Rusya Kadın Hentbol Milli Takımı müsabakayı 23-35 kazandı.

Salon: Aksaray Spor Salonu

Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich

Türkiye: Elif Sıla 5, Eda Nur 4, Neslihan 3, Sibel 3, Nurceren 3, Beyza 2, Merve 2, Bilgenur 1,

Rusya: Darya 7, Luliia 5, Anna 4, Polina 3, Ekaterina Ilina 3, Dariia 3, Antonina 2, Olga Shcherbak 3, Olga Fomina 2, Vladlena 1, Elizaveta 1, Ekaterina Zelenkova 1

İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla, Bilgenur, Ümmügülsüm, Neslihan (Türkiye), Darya, Ksenia, Antonina (Rusya)
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