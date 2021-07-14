2021-2022 Süper Lig fikstürü çekildi
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. Müsabakalar 13 Ağustos'ta başlayacak. Kaynak: 2021-2022 Süper Lig fikstürü çekildi
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü TFF’nin Riva’daki idari merkezinde çekildi. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın lige veda edeceği yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs 2022’de sona erecek. Ülkemizde vaka sayısı artmaması durumunda takımlar, stat kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftarlarının önünde maçlara çıkacak.
İlk yarısı 27 Aralık 2021’de sona erecek Süper Lig’de ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023’te 19 takımla, 2023-2024’ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.
DERBİLERİN HAFTALARI
4. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
9. HAFTA: Trabzonspor-Fenerbahçe
10. HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray
12. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor
13. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
17. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
1. HAFTA MAÇLARI
Giresunspor – Galatasaray
Karagümrük – Gaziantep FK
Beşiktaş – Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor – Trabzonspor
Antalyaspor – Göztepe
Sivasspor – Konyaspor
Adana Demirspor – Fenerbahçe
Başakşehir – Alanyaspor
Altay – Kayserispor
Hatayspor – Kasımpaşa
SÜPER LİG’DE 38. (SON) HAFTA PROGRAMI
Hatayspor-Giresunspor
Altay-Kasımpaşa
Antalyaspor-Galatasaray
Başakşehir-Trabzonspor
Karagümrük-Alanyaspor
Sivasspor-Kayserispor
Beşiktaş-Konyaspor
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Adana Demirspor-Göztepe
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor