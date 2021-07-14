2021-2022 Süper Lig fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü TFF’nin Riva’daki idari merkezinde çekildi. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın lige veda edeceği yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs 2022’de sona erecek. Ülkemizde vaka sayısı artmaması durumunda takımlar, stat kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftarlarının önünde maçlara çıkacak.

İlk yarısı 27 Aralık 2021’de sona erecek Süper Lig’de ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023’te 19 takımla, 2023-2024’ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

DERBİLERİN HAFTALARI

4. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

9. HAFTA: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray

12. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

13. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

17. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

1. HAFTA MAÇLARI

Giresunspor – Galatasaray

Karagümrük – Gaziantep FK

Beşiktaş – Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor – Trabzonspor

Antalyaspor – Göztepe

Sivasspor – Konyaspor

Adana Demirspor – Fenerbahçe

Başakşehir – Alanyaspor

Altay – Kayserispor

Hatayspor – Kasımpaşa

SÜPER LİG’DE 38. (SON) HAFTA PROGRAMI

Hatayspor-Giresunspor

Altay-Kasımpaşa

Antalyaspor-Galatasaray

Başakşehir-Trabzonspor

Karagümrük-Alanyaspor

Sivasspor-Kayserispor

Beşiktaş-Konyaspor

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Adana Demirspor-Göztepe

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor